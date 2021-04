Positiva Wall Street. S&P-500 alla quarta settimana di guadagni consecutivi (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,26%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.177 punti (+0,17%). Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,01%); sulla stessa tendenza, senza direzione l’S&P 100 (+0,17%). Le azioni statunitensi sono aumentate di nuovo nella giornata di venerdì grazie ai forti utili registrati dalle grandi banche USA e da altre società nel primo trimestre dell’anno e dai dati macro-economici che segnalano ottimismo sulla ripresa dell’economia. Materiali (+0,90%), utilities (+0,80%) e beni di consumo secondari (+0,60%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore energia, con il suo -0,75%, si attesta come peggiore del mercato. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Cisco Systems (+2,10%), Home Depot ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,26%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.177 punti (+0,17%). Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,01%); sulla stessa tendenza, senza direzione l’S&P 100 (+0,17%). Le azioni statunitensi sono aumentate di nuovo nella giornata di venerdì grazie ai forti utili registrati dalle grandi banche USA e da altre società nel primo trimestre dell’anno e dai dati macro-economici che segnalano ottimismo sulla ripresa dell’economia. Materiali (+0,90%), utilities (+0,80%) e beni di consumo secondari (+0,60%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore energia, con il suo -0,75%, si attesta come peggiore del mercato. In cimaclassifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Cisco Systems (+2,10%), Home Depot ...

