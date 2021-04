Palestre e piscine pronte a riaprire | la roadmap del Governo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Quando riaprono? Allentamento delle restrizioni in arrivo in Italia. Come emerge dalla cabina di regia sul Covid, tenutasi questa mattina, sono state individuate le date per la riapertura delle attività e per il ritorno graduale allo sport in generale. A partire dal 26 aprile dovrebbero essere consentiti gli sport all’aperto, mentre gli L'articolo

Via libera anche a musei, teatri, cinema e spettacoli all'aperto , mentre per, parchi divertimento, fiere e congressi c'è ancora da aspettare. Le date a cui sta lavorando l'...Tuttavia l'idea non è stata del tutto messa da parte e nella nuova bozza si legge che sia per leche per le, per le strutture termali, per cinema, teatri e spettacoli dal vivo, si ...I locali, da un anno abbondante, sono di fatto chiusi. La parentesi estiva ha portato con sé strascichi non positivi. Si rischia lo scontro tra il settore e il ministro Speranza che l'ha giudicato «no ...Dal 26 aprile tornano le zone gialle, con un "giallo rafforzato" e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aperto. E' quan ...