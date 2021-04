Ospedale Udine: strumentazione d’avanguardia e spazi incrementati per le sale endoscopiche della Pneumologia (Di venerdì 16 aprile 2021) Rinnovo strumentale ed architetturale per le sale endoscopiche della Pneumologia di Udine, struttura diretta dal dr. Vincenzo Patruno: i pazienti afferenti alla struttura verranno valutati e trattati con apparecchiature d’avanguardia all’interno di spazi moderni ed accoglienti.L’obiettivo del progetto è stato quello di garantire la presenza della più moderna tecnologia dedicata alla Pneumologia Interventistica presso il nosocomio Udinese.L’intervento è stato realizzato in tempi estremamente rapidi; dopo valutazione dei fabbisogni dell’unità operativa ed alla luce delle più recenti scoperte scientifiche, sono state stanziate le risorse che in pochi mesi hanno portato ad acquistare le strumentazioni ed allestire i ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 aprile 2021) Rinnovo strumentale ed architetturale per ledi, struttura diretta dal dr. Vincenzo Patruno: i pazienti afferenti alla struttura verranno valutati e trattati con apparecchiatureall’interno dimoderni ed accoglienti.L’obiettivo del progetto è stato quello di garantire la presenzapiù moderna tecnologia dedicata allaInterventistica presso il nosocomiose.L’intervento è stato realizzato in tempi estremamente rapidi; dopo valutazione dei fabbisogni dell’unità operativa ed alla luce delle più recenti scoperte scientifiche, sono state stanziate le risorse che in pochi mesi hanno portato ad acquistare le strumentazioni ed allestire i ...

Advertising

Telefriuli1 : In ospedale per la prostata, si ritrova senza un occhio: depositata una denuncia Vittima di quella che sembra esser… - messveneto : Precipita da una finestra dell’ospedale e muore: il giudice nega il risarcimento al figlio - messveneto : Dall’indice Rt all’occupazione dei posti letto in ospedale, che cosa dice la bozza di monitoraggio del governo - Blitiri1 : RT @messveneto: La denuncia dal reparto Covid dell’ospedale di Palmanova: «Di notte un solo medico per 170 pazienti»: Lettera dei professio… - messveneto : La denuncia dal reparto Covid dell’ospedale di Palmanova: «Di notte un solo medico per 170 pazienti»: Lettera dei p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Udine Covid, morto Alberto Lovison maresciallo dei Carabinieri di 56 anni Alberto Lovison era ricoverato all'ospedale di Udine dal 31 marzo e ha lottato con tutte le sue forze fino alle ore 13 quando, a seguito delle complicazioni, è deceduto'. 'Alberto aveva 56 anni, ...

Cade in un dirupo, anziano soccorso a Povoletto Una volta stabilizzato e sistemato nella barella "toboga" l'uomo è stato trasportato fino alla strada soprastante dove era in attesa l'autolettiga che lo ha trasportato all'ospedale di Udine.

Ospedale Udine: strumentazione d’avanguardia e spazi incrementati per le sale endoscopiche della Pneumologia Rinnovo strumentale ed architetturale per le sale endoscopiche della Pneumologia di Udine, struttura diretta dal dr. Vincenzo Patruno: i pazienti ...

Cade in un dirupo e scivola per 5 metri: salvato dai pompieri POVOLETTO. Poco prima delle 21 del 16 aprile una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Udine è intervenuta in Via della Motta a Povoletto per il soccorso ad una persona caduta in un dirupo. Giun ...

Alberto Lovison era ricoverato all'didal 31 marzo e ha lottato con tutte le sue forze fino alle ore 13 quando, a seguito delle complicazioni, è deceduto'. 'Alberto aveva 56 anni, ...Una volta stabilizzato e sistemato nella barella "toboga" l'uomo è stato trasportato fino alla strada soprastante dove era in attesa l'autolettiga che lo ha trasportato all'diRinnovo strumentale ed architetturale per le sale endoscopiche della Pneumologia di Udine, struttura diretta dal dr. Vincenzo Patruno: i pazienti ...POVOLETTO. Poco prima delle 21 del 16 aprile una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Udine è intervenuta in Via della Motta a Povoletto per il soccorso ad una persona caduta in un dirupo. Giun ...