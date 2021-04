MotoGP, non è ancora il vero Marc Marquez. Ma è sulla buona strada… (Di venerdì 16 aprile 2021) Quest’oggi, durante le prove libere del Gran Premio del Portogallo, è finalmente tornato in pista Marc Marquez, il quale ha effettuato il suo rientro agonistico dopo ben nove mesi di pausa forzata. La frattura al braccio patita a luglio 2020 durante il Gran Premio di Spagna e il susseguente tentativo di recupero-lampo hanno provocato una ricaduta dalla quale lo spagnolo ha faticato a riprendersi, dovendo rinunciare a tutta la stagione 2020 e alle prime due gare del 2021. Alla luce di queste premesse, quanto effettuato dal fuoriclasse di Cervera nella giornata odierna ha dell’incredibile. In mattinata, durante la FP1, il sei volte Campione del Mondo della classe regina ha dato dimostrazione del suo sconfinato talento. La pista era in condizioni tutt’altro che ideali, poiché stanotte ha piovuto su Portimao. L’aderenza era quindi precaria, ma tutti i ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Quest’oggi, durante le prove libere del Gran Premio del Portogallo, è finalmente tornato in pista, il quale ha effettuato il suo rientro agonistico dopo ben nove mesi di pausa forzata. La frattura al braccio patita a luglio 2020 durante il Gran Premio di Spagna e il susseguente tentativo di recupero-lampo hanno provocato una ricaduta dalla quale lo spagnolo ha faticato a riprendersi, dovendo rinunciare a tutta la stagione 2020 e alle prime due gare del 2021. Alla luce di queste premesse, quanto effettuato dal fuoriclasse di Cervera nella giornata odierna ha dell’incredibile. In mattinata, durante la FP1, il sei volte Campione del Mondo della classe regina ha dato dimostrazione del suo sconfinato talento. La pista era in condizioni tutt’altro che ideali, poiché stanotte ha piovuto su Portimao. L’aderenza era quindi precaria, ma tutti i ...

MotoGP, non è ancora il vero Marc Marquez. Ma è sulla buona strada… Quest’oggi, durante le prove libere del Gran Premio del Portogallo, è finalmente tornato in pista Marc Marquez, il quale ha effettuato il suo rientro agonistico dopo ben nove mesi di pausa forzata. La ...

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ducati forte a Portimao, mi aspettavo che Marquez sarebbe stato veloce” Può decisamente sorridere Francesco Bagnaia al termine del primo giorno di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao la Ducati di "Pecco" h ...

