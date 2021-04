LIVE Fognini-Ruud 4-6 3-4, ATP Montecarlo in DIRETTA: un break per parte nel secondo set (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Ruud, ace del norvegese. 40-15 Prima profonda di Ruud. 30-15 Risposta di rovescio profonda di Fognini, sbaglia malamente Ruud che è male organizzato. 30-0 Magnifico back di rovescio all’incrocio delle righe di Ruud. 15-0 Prima centrale e rovescio lungolinea di Ruud. 3-3 Spinge ancora benissimo Fognini con il dritto, e in un paio di minuti ristabilisce la parità nel set. 40-0 Servizio e dritto di Fognini. 30-0 Comanda ancora con il dritto Fognini. 15-0 Buona prima di Fognini. 2-3 Ruud, break Fognini! Tiene benissimo di rovescio il ligure, ed è proprio col lungolinea che costringe il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4, ace del norvegese. 40-15 Prima profonda di. 30-15 Risposta di rovescio profonda di, sbaglia malamenteche è male organizzato. 30-0 Magnifico back di rovescio all’incrocio delle righe di. 15-0 Prima centrale e rovescio lungolinea di. 3-3 Spinge ancora benissimocon il dritto, e in un paio di minuti ristabilisce la parità nel set. 40-0 Servizio e dritto di. 30-0 Comanda ancora con il dritto. 15-0 Buona prima di. 2-3! Tiene benissimo di rovescio il ligure, ed è proprio col lungolinea che costringe il ...

Advertising

flamanc24 : RT @SkySport: Fognini-Ruud, i quarti dell'ATP di Montecarlo in diretta LIVE ? #FogniniRuud Su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ? #SkyTennis… - SkySport : Fognini-Ruud, i quarti dell'ATP di Montecarlo in diretta LIVE ? #FogniniRuud Su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ?… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Fabio Fognini alla ricerca della terza semifinale a Montecarlo, oltre che seconda consecutiva. La sf… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Fognini - #Ruud, quarti di finale #AtpMontecarlo 2021 - infoitsport : LIVE Fognini-Ruud, ATP Montecarlo in DIRETTA: si inizierà dopo il terzo set di Evans-Goffin -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fognini Fognini - Ruud, i quarti dell'ATP di Montecarlo in diretta LIVE FOGNINI - RUUD LIVE: 0 - 1 La diretta su Sky Sport Arena A seguire Nadal - Rublev Gli altri risultati: Evans - Goffin : 5 - 7, 6 - 3, 6 - 4 Tsitsipas - Davidovich Fokina: 7 - 5, ritiro

Tennis, Internazionali d'Italia Roma, sottosegretario Sileri: 'Forse presto per aprire al pubblico' ATP, Roma Federer salta anche Roma dopo Monte Carlo: e il Roland Garros? 12/04/2021 A 19:01 ATP, Monte Carlo LIVE Day 5: è il momento di Fabio Fognini 12/04/2021 A 09:14

Montecarlo 2021, LIVE venerdì 16 aprile: semi Evans-Tsitsipas. Fognini sotto di un set Continua ad essere privo di ostacoli il cammino di Fabio Fognini nel secondo Masters 1000 della stagione. Ruud-Fognini è un match valido per i quarti di finale dell’ATP Masters… Leggi ...

LIVE Fognini-Ruud 1-2, ATP Montecarlo in DIRETTA: una palla break salvata dal ligure CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ruud, rovescio largo di Fognini che era già stato costretto a una fase difensiva di rilievo. 40-15 Gran dritto lungolinea di Ruud vicino all'incrocio dell ...

- RUUD: 0 - 1 La diretta su Sky Sport Arena A seguire Nadal - Rublev Gli altri risultati: Evans - Goffin : 5 - 7, 6 - 3, 6 - 4 Tsitsipas - Davidovich Fokina: 7 - 5, ritiroATP, Roma Federer salta anche Roma dopo Monte Carlo: e il Roland Garros? 12/04/2021 A 19:01 ATP, Monte CarloDay 5: è il momento di Fabio12/04/2021 A 09:14Continua ad essere privo di ostacoli il cammino di Fabio Fognini nel secondo Masters 1000 della stagione. Ruud-Fognini è un match valido per i quarti di finale dell’ATP Masters… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ruud, rovescio largo di Fognini che era già stato costretto a una fase difensiva di rilievo. 40-15 Gran dritto lungolinea di Ruud vicino all'incrocio dell ...