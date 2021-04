L’ex assessore Fausto Vecchio candidato a carica di sindaco: il centrosinistra resta spaccato (Di venerdì 16 aprile 2021) di Erika Noschese Si allunga ancora di più la lista dei candidati sindaci a Eboli. In pole position per la fascia tricolore sembra esserci ora anche L’ex assessore all’Urbanistica Fausto Vecchio. Le sue dimissioni sono giunte due giorni dopo l’arresto del sindaco Massimo Cariello, coinvolto in uno scandalo giudiziario senza precedenti per la città di Eboli. Vecchio aveva infatti rassegnato le dimissioni dopo la nomina di Luca Sgroia a sindaco facente funzioni. “Mai visto un vicesindaco non legittimato dal voto popolare assumere il comando del Comune in questa maniera”, aveva dichiarato in quell’occasione L’ex assessore. E già a pochi giorni dalle dimissioni si vociferava una sua discesa in campo, da protagonista. ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 aprile 2021) di Erika Noschese Si allunga ancora di più la lista dei candidati sindaci a Eboli. In pole position per la fascia tricolore sembra esserci ora ancheall’Urbanistica. Le sue dimissioni sono giunte due giorni dopo l’arresto delMassimo Cariello, coinvolto in uno scandalo giudiziario senza precedenti per la città di Eboli.aveva infatti rassegnato le dimissioni dopo la nomina di Luca Sgroia afacente funzioni. “Mai visto un vicenon legittimato dal voto popolare assumere il comando del Comune in questa maniera”, aveva dichiarato in quell’occasione. E già a pochi giorni dalle dimissioni si vociferava una sua discesa in campo, da protagonista. ...

