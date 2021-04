Iv | Renzi presenta piano Sanità2030 | oggi alle 18 | 45 in diretta Fb

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) –18,4520 , insulla sua pagina Facebook, Matteolancia la campagna di ascolto di Italia Viva per costruire il, nell’ambito della ‘Primavera delle idee’ dove il tema sanitario ha già coinvolto in poche settimane 300 persone tra professionisti del settore , associazioni e cittadini. Per costruire ilsanitario da consegnare al Parlamento si parte dal dibattito sulle nuove frontiere della ricerca scientifica. “La ricerca è il nostro futuro, senza la quale non esiste una sanità che possa sostenere la cittadinanza: bisogna incentivarla e finanziarla. Anche il Def in discussione la settimana prossima pone l’accento sulla ricerca come asse portante, insieme alla campagna vaccinale ...