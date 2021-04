Indianapolis, strage in aeroporto: il killer poi si suicida (Di venerdì 16 aprile 2021) strage a Indianapolis. Le armi tornano a colpire negli Stati Uniti dove una sparatoria in un magazzino di FedEx vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis avrebbe provocato diverse vittime. E' quanto riferiscono i media Usa, che citano fonti della polizia. Secondo quanto fa sapere il New York Times, la sparatoria è avvenuta nella notte. La polizia ha trovato numerose vittime in un parcheggio vicino al deposito. Il quotidiano Indianapolis Star ha riportato che dopo aver sparato a numerose persone, il killer si è suicidato. Il giornale scrive inoltre che numerose persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Non si hanno ancora notizie sul numero di morti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 aprile 2021). Le armi tornano a colpire negli Stati Uniti dove una sparatoria in un magazzino di FedEx vicino all'internazionale diavrebbe provocato diverse vittime. E' quanto riferiscono i media Usa, che citano fonti della polizia. Secondo quanto fa sapere il New York Times, la sparatoria è avvenuta nella notte. La polizia ha trovato numerose vittime in un parcheggio vicino al deposito. Il quotidianoStar ha riportato che dopo aver sparato a numerose persone, ilsi èto. Il giornale scrive inoltre che numerose persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Non si hanno ancora notizie sul numero di morti. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Corriere : Sparatoria in un deposito FedEx a Indianapolis: almeno otto morti L’autore della strage si è ucciso - serenel14278447 : Sparatoria in un deposito FedEx a Indianapolis: almeno otto morti L’autore della strage si è ucciso. Corriere della sera - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA: LA STRAGE INFINITA ??Sparatoria a #Indianapolis, otto morti, quattro fe… - CapitanBergomi : RT @Corriere: Sparatoria in un deposito FedEx a Indianapolis: almeno otto morti L’autore della strage si è ucciso - OperaFisista : Sparatoria in un deposito FedEx a Indianapolis: almeno otto morti L’autore della strage si è ucciso -

Ultime Notizie dalla rete : Indianapolis strage Strage a Indianapolis, una sparatoria in un magazzino FedEx fa almeno 8 vittime Secondo la ricostruzione pubblicata dal giornale locale Indianapolis Star, poco dopo le 23 locali la polizia ha risposto a una telefonata che dava l'allarme su una sparatoria in corso nel centro ...

Usa: sparatoria a Indianapolis, 8 morti, autore suicida ...in Italia) in un deposito della FedEx vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis (Indiana): lo ha reso noto la polizia. Almeno uno dei feriti è in condizioni critiche. L'autore della strage, ...

Strage a Indianapolis, una sparatoria in un magazzino FedEx fa almeno 8 vittime Intorno alle 23 polizia ha risposto a una telefonata che dava l'allarme su una sparatoria in corso nel centro logistico FedEx. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la sparatoria in corso ...

Sparatoria a Indianapolis, 8 morti in un deposito di trasporti. L'autore suicida. Almeno otto persone sono morte ed almeno altre quattro sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria avvenuta ieri notte poco dopo... Scopri di più ...

Secondo la ricostruzione pubblicata dal giornale localeStar, poco dopo le 23 locali la polizia ha risposto a una telefonata che dava l'allarme su una sparatoria in corso nel centro ......in Italia) in un deposito della FedEx vicino all'aeroporto internazionale di(Indiana): lo ha reso noto la polizia. Almeno uno dei feriti è in condizioni critiche. L'autore della, ...Intorno alle 23 polizia ha risposto a una telefonata che dava l'allarme su una sparatoria in corso nel centro logistico FedEx. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la sparatoria in corso ...Almeno otto persone sono morte ed almeno altre quattro sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria avvenuta ieri notte poco dopo... Scopri di più ...