Graduatoria interna di istituto | compilazione | domande soprannumerari | attribuzione punteggi FAQ

Advertising

ITTL_DDA : A.S. 2020/2021 – Circolare n. 152 – Rettifica graduatoria definitiva interna individuazione docenti soprannumerari… - IISFermi : Graduatoria provvisoria interna personale docente - ITTL_DDA : A.S. 2020/2021 – Circolare n. 151 – Graduatoria definitiva interna individuazione personale ATA soprannumerario - infodocenti : Il riconoscimento dei 6 punti di ricongiungimento nella Graduatoria interna - TecnicaScuola : Mobilità 2021/22 e graduatoria interna di Istituto: info utili [VIDEO] -- -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatoria interna

... classe di concorso???? titolare e in servizio presso codesta istituzione scolastica, presa visione della, per l'individuazione dei soprannumerari per l'a.s. 2020/2021, pubblicata ...Prost, che aveva battuto la concorrenzadi Rosberg, si installava invece in terza posizione ... Lotus e Williams invece erano appaiate nelladei Costruttori con il medesimo punteggio.IL CASOComune a corto di dirigenti: c'è l'urgenza di coprire gli incarichi, e per questo si è scelta la via dello scorrimento di graduatorie. È la motivazione data dai vertici del Comune di ...” La graduatoria del Comune di Allumiere continua a fare miracoli. Dopo i vari Comuni e la stessa Regione Lazio, anche il Comune di Bracciano, governato da una giunta a maggioranza di Fratelli d’Itali ...