Google Earth Timelapse: 40 anni in un secondo grazie alla nuova funzione di Big G (Di venerdì 16 aprile 2021) Google Earth Timelapse: con la nuova funzione di Google Earth potremo far scorrere gli anni in pochi secondi, analizzando i cambiamenti che ha subìto il nostro pianeta. Google Earth TimelapseChi di noi non ha mai perso qualche minuto a “giocare” in Google Earth? Un software incredibile che, tramite il supporto di milioni di immagini satellitari, è in grado di generare una versione 3D del nostro pianeta e di ogni suo più segreto anfratto. Oggi, grazie ad una nuova funzione, potremo non solo goderci la Terra per come è ora, ma fare un balzo indietro fino a quarant’anni fa, ripercorrendo in poco tempo ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 16 aprile 2021): con ladipotremo far scorrere gliin pochi secondi, analizzando i cambiamenti che ha subìto il nostro pianeta.Chi di noi non ha mai perso qualche minuto a “giocare” in? Un software incredibile che, tramite il supporto di milioni di immagini satellitari, è in grado di generare una versione 3D del nostro pianeta e di ogni suo più segreto anfratto. Oggi,ad una, potremo non solo goderci la Terra per come è ora, ma fare un balzo indietro fino a quarant’fa, ripercorrendo in poco tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Google Earth Su Google Earth arriva il timelapse: possiamo vedere com'è cambiata la Terra negli ultimi 37 anni ... sulle montagne o magari su un ghiacciaio? Sono solo alcune delle domande a cui è possibile rispondere, da oggi, con la nuova innovativa funzione Timelapse di Google Earth. Con il più grande ...

Google Earth Timelapse: com'è mutato il nostro pianeta in 37 anni Un'opportunità che ci è offerta da Google Earth Timelaps, una nuova funzionalità che aggiunge allo spazio anche la dimensione del tempo. Grazie alla stretta collaborazione tra Google Earth, ESA, ...

Com'è cambiata la Terra in 40 anni? Lo mostra Google Earth Google Earth, il servizio per consultare immagini satellitari della Terra, ha aggiunto una nuova funzione "Timelapse" per osservare i cambiamenti in ampie porzioni di territorio negli ultimi decenni.

Google Earth, 40 anni di cambiamenti della Terra con la nuova funzione Timelapse [VIDEO] Com’è cambiata la terra negli ultimi 40 anni? Google Earth tramite una timelapse di oltre 20 milioni di immagini lo mostra in un incredibile video! Una nuova funzione Timelapse implementata in Google ...

