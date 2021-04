Giancarlo Giannini | chi è la prima moglie Livia Giampalmo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021), ladi. Classe 1941, nasce a Genova. Si diploma alla Scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano e fa il suo debutto nel 1963. Il suo ruolo da protagonista in Minnie la candida la fa vincere il Premio Noci d’oro come miglior attrice. Il suo esordio cinematografico arriva invece nel 1972 con Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller. Proprio in questo film, la donna reciterà proprio al fianco dell’ex marito. Dalla recitazione,si sposta presto al doppiaggio. Questa attività la porterà di nuovo a lavorare con. I due prestando la voce in Shining di Stanley Kibrick. La donna prestava la ...