Francesca Lodo in lacrime: a sorpresa, la confessione privatissima all’Isola dei Famosi 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) La nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021, per la prima volta non andata in onda in diretta, è stata intensa e piena di colpi di scena. Nessuna eliminazione, ma due abbandoni ‘clamorosi’: quelli di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. Ma spazio anche alla commozione nel momento della nomination di Francesca Lodo. Ilary Blasi ha fatto una sorpresa all’ex Letterina di Passaparola: la mamma le ha mandato un messaggio in cui dice di perdonarla e quando la conduttrice, curiosa, le chiede il motivo, Francesca scoppia a piangere. E in diretta parla per la prima volta di Vallettopoli. Sono passati circa 15 anni dallo scandalo e tra le starlette coinvolte c’era pure lei che, a differenza delle sue colleghe, è stata una delle poche a sparire completamente dalla tv.



La naufraga dell’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) La nona puntata dell’Isola dei, per la prima volta non andata in onda in diretta, è stata intensa e piena di colpi di scena. Nessuna eliminazione, ma due abbandoni ‘clamorosi’: quelli di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. Ma spazio anche alla commozione nel momento della nomination di. Ilary Blasi ha fatto unaall’ex Letterina di Passaparola: la mamma le ha mandato un messaggio in cui dice di perdonarla e quando la conduttrice, curiosa, le chiede il motivo,scoppia a piangere. E in diretta parla per la prima volta di Vallettopoli. Sono passati circa 15 anni dallo scandalo e tra le starlette coinvolte c’era pure lei che, a differenza delle sue colleghe, è stata una delle poche a sparire completamente dalla tv.La naufraga dell’Isola dei ...

Advertising

ValeFe7 : RT @tzwrldomjnation: Chi attacca Francesca Lodo come anche ancora Elisabetta Gregoraci per la storia di Vallettopoli non sanno di cosa sta… - chefreschetto : Poi sono incazzata nera anche con i prelemi che si permettono di mettere in mezzo Valletopoli per criticare Frances… - LadyNews_ : Francesca Lodo in lacrime all'Isola dei famosi: 'All'epoca di Vallettopoli, tutti mi hanno voltato le spalle' - pallanteceleste : RT @tzwrldomjnation: Chi attacca Francesca Lodo come anche ancora Elisabetta Gregoraci per la storia di Vallettopoli non sanno di cosa sta… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Francesca Lodo scoppia in lacrime all'#isola -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Lodo Francesca Lodo scoppia in lacrime all'Isola dei famosi 2021 Francesca Lodo all' Isola dei Famosi si è lasciata andare ad un lungo pianto, dopo aver letto la lettera della madre e ripensato ad alcuni momenti importanti della sua vita. L'ex letterina di ...

I 5 momenti imperdibili della nona puntata dell'Isola dei Famosi Francesca Lodo scoppia in lacrime Dopo aver saputo della lettera dalle madre, Francesca Lodo non è riuscita a contenere l'emozione ed è scoppiata in un lungo pianto, tanto che tornata in Palapa dal ...

Isola 2021, Francesca Lodo in lacrime per Vallettopoli: “Mi hanno voltato tutti le spalle” Francesca Lodo si commuove in un momento della puntata de "L'isola dei famosi" di ieri sera. Su Vallettopoli dichiara: "mi hanno voltato tutti le spalle" ...

Isola dei Famosi, Daniela Martani choc: “Andrea Cerioli va squalificato” Daniela Martani si scaglia contro Andrea Cerioli a L'Isola dei Famosi: "Va squalificato" Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei ...

all' Isola dei Famosi si è lasciata andare ad un lungo pianto, dopo aver letto la lettera della madre e ripensato ad alcuni momenti importanti della sua vita. L'ex letterina di ...scoppia in lacrime Dopo aver saputo della lettera dalle madre,non è riuscita a contenere l'emozione ed è scoppiata in un lungo pianto, tanto che tornata in Palapa dal ...Francesca Lodo si commuove in un momento della puntata de "L'isola dei famosi" di ieri sera. Su Vallettopoli dichiara: "mi hanno voltato tutti le spalle" ...Daniela Martani si scaglia contro Andrea Cerioli a L'Isola dei Famosi: "Va squalificato" Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei ...