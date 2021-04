Fdi, Figliomeni: disabilità, basta rimpalli tra Regione Lazio e Comune Roma (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – “Non bastava il tema dei rifiuti, adesso a fare le spese del solito giochino di rimpallo di responsabilita’ e dello scaricabarile tra Regione Lazio e Roma Capitale sono le persone con disabilita’ dove, almeno la meta’ dei beneficiari, stanno ancora aspettando da tanti mesi i contributi di cura.” “Non possiamo tollerare che le famiglie, che necessitano assolutamente di un aiuto economico poiche’ una persona non autosufficiente ha necessita’ di assistenza continuativa e monitoraggio costante, si trovino in mezzo alla campagna elettorale perenne tra Pd e Cinque stelle. Auspichiamo una rapida e sollecita risoluzione della vicenda al fine di dare una risposta a persone gia’ provate nella quotidianita’”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021)– “Nonva il tema dei rifiuti, adesso a fare le spese del solito giochino di rimpallo di responsabilita’ e dello scaricabarile traCapitale sono le persone con disabilita’ dove, almeno la meta’ dei beneficiari, stanno ancora aspettando da tanti mesi i contributi di cura.” “Non possiamo tollerare che le famiglie, che necessitano assolutamente di un aiuto economico poiche’ una persona non autosufficiente ha necessita’ di assistenza continuativa e monitoraggio costante, si trovino in mezzo alla campagna elettorale perenne tra Pd e Cinque stelle. Auspichiamo una rapida e sollecita risoluzione della vicenda al fine di dare una risposta a persone gia’ provate nella quotidianita’”. Cosi’ in un comunicato Francesco, consigliere capitolino di Fratelli ...

