Dazn, un mese in regalo per i disservizi dell’11 aprile. Come richiedere il rimborso (Di venerdì 16 aprile 2021) Problemi durante Inter-Cagliari e Verona-Lazio, Dazn assicura rimborsi per i disservizi dell’11 aprile: “Siamo molto amareggiati per quanto accaduto”. Dazn procederà con i rimborsi per i disservizi che hanno caratterizzato la giornata dell’11 aprile, quando tanti abbonati non hanno potuto vedere Inter-Cagliari e hanno avuto seri problemi durante la visione di Verona-Lazio. La nota di scuse “Siamo molto amareggiati per quanto accaduto sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell’intero mondo dello sport”, recita la nota di scuse di Dazn ai tantissimi abbonati che hanno avuto problemi nella fruizione del servizio nella giornata ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021) Problemi durante Inter-Cagliari e Verona-Lazio,assicura rimborsi per i: “Siamo molto amareggiati per quanto accaduto”.procederà con i rimborsi per iche hanno caratterizzato la giornata, quando tanti abbonati non hanno potuto vedere Inter-Cagliari e hanno avuto seri problemi durante la visione di Verona-Lazio. La nota di scuse “Siamo molto amareggiati per quanto accaduto sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell’intero mondo dello sport”, recita la nota di scuse diai tantissimi abbonati che hanno avuto problemi nella fruizione del servizio nella giornata ...

