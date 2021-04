Covid: Russia, 'oltre 8 milioni di persone vaccinate' (Di venerdì 16 aprile 2021) In Russia sono stati vaccinati contro il Covid - 19 oltre otto milioni di abitanti: lo ha detto la vice premier Tatiana Golikova, ripresa dall'agenzia Ria Novosti. "Qui è già stata mostrata la cifra ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Insono stati vaccinati contro il- 19ottodi abitanti: lo ha detto la vice premier Tatiana Golikova, ripresa dall'agenzia Ria Novosti. "Qui è già stata mostrata la cifra ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia Covid - 19, Russia: 4.684.148 contagi (+8.995), 104.795 decessi (+397), 4.310.557 guarigioni (+9.109) Covid - 19, Russia: 4.666.209 contagi (+8.326), 104.000 decessi (+399), 4.291.223 guarigioni (+9.447) Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 397 decessi per causa o concausa COVID - 19. Il ...

Covid: Russia, 'oltre 8 milioni di persone vaccinate' In Russia sono stati vaccinati contro il Covid - 19 oltre otto milioni di abitanti: lo ha detto la vice premier Tatiana Golikova, ripresa dall'agenzia Ria Novosti. "Qui è già stata mostrata la cifra che ...

Covid: Russia, 'oltre 8 milioni di persone vaccinate' MOSCA, 16 APR - In Russia sono stati vaccinati contro il Covid-19 oltre otto milioni di abitanti: lo ha detto la vice premier Tatiana Golikova, ripresa dall'agenzia Ria Novosti. "Qui è già stata mostr ...

Covid: Serbia invia ai laboratori russi per analisi le prime fiale di Sputnik V Il centro nazionale di virologia della Serbia, l'Istituto Torlak, ha inviato in Russia le prime dosi di vaccino Sputnik V imbottigliate ...

