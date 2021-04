Covid, Olimpiadi di Tokio a rischio cancellazione (Di venerdì 16 aprile 2021) Nonostante le rassicurazioni del CIO e del Comitato organizzatore, a causa della quarta ondata dell’epidemia di Covid, è alto il rischio dell’annullamento delle Olimpiadi di Tokio 2020 (Getty Images)Le Olimpiadi di Tokio 2020, in calendario l’estate scorsa e posticipate alla prossima a causa della pandemia di Covid, insieme all’Europeo itinerante di calcio Euro 2020, sono il grande appuntamento sportivo dell’anno che alla luce del difficile momento che l’umanità intera sta vivendo dovrebbero segnare l’inizio simbolico del progressivo ritorno alla normalità pre-pandemia. Tuttavia, complice la recrudescenza dell’epidemia di Covid nel Paese del Sol Levante tanto che è stato interdetto il passaggio della staffetta della torcia olimpica nella città di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Nonostante le rassicurazioni del CIO e del Comitato organizzatore, a causa della quarta ondata dell’epidemia di, è alto ildell’annullamento delledi2020 (Getty Images)Ledi2020, in calendario l’estate scorsa e posticipate alla prossima a causa della pandemia di, insieme all’Europeo itinerante di calcio Euro 2020, sono il grande appuntamento sportivo dell’anno che alla luce del difficile momento che l’umanità intera sta vivendo dovrebbero segnare l’inizio simbolico del progressivo ritorno alla normalità pre-pandemia. Tuttavia, complice la recrudescenza dell’epidemia dinel Paese del Sol Levante tanto che è stato interdetto il passaggio della staffetta della torcia olimpica nella città di ...

Advertising

avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero saltare, ma il Cio non ha un piano B - amator_vn : Olimpiadi di Tokyo 2021 a rischio. - 100 giorni ai Giochi ma troppi contagi in Giappone. - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero saltare, ma il Cio non ha un piano B - Agenzia_Italia : Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero saltare, ma il Cio non ha un piano B - UgoBaroni : RT @CorSport: #Olimpiadi a rischio per il #Covid: non si esclude la cancellazione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Olimpiadi Il Pil cinese vola (+18,3%) e Wall Street colleziona record TOKYO PENSA AD ANNULLARE LE OLIMPIADI Il Nikkei di Tokyo è invariato, sia in termini di seduta che ...del collocamento saranno destinati a finanziare le misure per la ripresa economica dal Covid - 19 e ...

Salvini: con Albertini c'è sintonia su molti temi ... di quartieri, sviluppo, crescita, Olimpiadi. Su molti temi abbiamo parlato la stessa lingua': è ... sangue, e anima - ha aggiunto Salvini - Sta soffrendo come tante altre città per il covid ma anche ...

Italia tornano a salire i dati della pandemia. Tornano a salire i dati della pandemia. I numeri dell'epidemia in Italia indicano che la situazione continua a richiedere attenzione. In un giorno il tasso di positivita' sale dal 4,8 al 5,3. I decess ...

Ginnastica artistica, Europei 2021: le convocate dell’Italia. Vanessa Ferrari guida le azzurre Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. L ...

TOKYO PENSA AD ANNULLARE LEIl Nikkei di Tokyo è invariato, sia in termini di seduta che ...del collocamento saranno destinati a finanziare le misure per la ripresa economica dal- 19 e ...... di quartieri, sviluppo, crescita,. Su molti temi abbiamo parlato la stessa lingua': è ... sangue, e anima - ha aggiunto Salvini - Sta soffrendo come tante altre città per ilma anche ...Tornano a salire i dati della pandemia. I numeri dell'epidemia in Italia indicano che la situazione continua a richiedere attenzione. In un giorno il tasso di positivita' sale dal 4,8 al 5,3. I decess ...Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. L ...