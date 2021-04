Canone Rai: come e quando non pagarlo più (finalmente!) (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Canone Rai è forse la cosa meno amata dagli italiani. Non c’è tassa, non c’è regola, che sembri meno utile di quella relativa alla tassa di possesso di un televisore (o simili). Soprattutto negli ultimi anni, in cui la maggior parte degli italiani è passata allo streaming e alla Tv satellitare, a sfavore della trasmissione terrestre generalista. Canone Rai, come non pagarlo piu? (Adobe Stock)E se nei decenni gli italiani hanno trovato i migliori escamotage per non pagare l’odiato Canone, purtroppo con pochissimo successo dato che alla lunga il Canone è stato inserito nelle bollette della luce, oggi è invece possibile liberarsi del Canone Rai, a patto di avere determinati requisiti. Canone Rai, gli Over 75 saranno esenti… ma non ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) IlRai è forse la cosa meno amata dagli italiani. Non c’è tassa, non c’è regola, che sembri meno utile di quella relativa alla tassa di possesso di un televisore (o simili). Soprattutto negli ultimi anni, in cui la maggior parte degli italiani è passata allo streaming e alla Tv satellitare, a sfavore della trasmissione terrestre generalista.Rai,nonpiu? (Adobe Stock)E se nei decenni gli italiani hanno trovato i migliori escamotage per non pagare l’odiato, purtroppo con pochissimo successo dato che alla lunga ilè stato inserito nelle bollette della luce, oggi è invece possibile liberarsi delRai, a patto di avere determinati requisiti.Rai, gli Over 75 saranno esenti… ma non ...

Ultime Notizie dalla rete : Canone Rai Riaperture, Draghi accende (con cautela) il commercio: 'Soddisfatti, ma servono aiuti' Ma ancora, di uno sconto totale dell'IMU per il 2020 e 2021 per i proprietari che esercitano la propria impresa in immobile di proprietà, l'annullamento del canone RAI e SIAE per tutto il 2021, l'...

Il grande Wilkie Collins (riproposto dalle Edizioni Croce) e il romanzo vittoriano raccontati dall'esperta Michela Marroni ... ma credo che un capolavoro non meno importante del canone collinsiano sia La legge e la signora , ...come Il Grande Fratello o L'isola dei Famosi a trasmissioni di cultura tipo L'Altro Novecento o Rai ...

Sostegni bis, i nuovi ristori in base all’imponibile Nuovi parametri per i contributi a fondo perduto nel decreto Sostegni bis: non solo perdita di fatturato ma anche utile d'impresa o imponibile fiscale.

Un Leone d'oro per il ruggito addomesticato di Benigni Roberto Benigni aggiunge nella sua bacheca un'altra decorazione, aggiudicandosi il Leone d'Oro alla carriera, assegnato dalla Mostra del cinema di Venezia.

