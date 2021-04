Bundesliga, Hoffenheim e Var fermano il Lipsia (Di venerdì 16 aprile 2021) Lipsia (GERMANIA) - L'esultanza di Poulsen e del Lipsia dura meno di un minuto. Il tempo per un richiamo del Var e l'annullamento della rete segnata in pieno recupero che aveva permesso ai padroni di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021)(GERMANIA) - L'esultanza di Poulsen e deldura meno di un minuto. Il tempo per un richiamo del Var e l'annullamento della rete segnata in pieno recupero che aveva permesso ai padroni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Hoffenheim Bundesliga, Hoffenheim e Var fermano il Lipsia Il muro difensivo dell'Hoffenheim regge fino alla fine. Il Lipsia non riesce ad accorciare le distanze in classifica con il Bayern. Domani gli uomini di Flick, impegnati sul campo del Wolfsburg, ...

Germania: il Lipsia frena, solo un pari con l'Hoffenheim Finisce senza vincitori né gol l'anticipo della 29/a giornata della Bundesliga, fra il Lipsia - seconda forza del campionato - e l'Hoffenheim. La squadra di Julian Nagelsmann ha dunque frenato la propria corsa nella Red Bull Arena, guadagnando solo un punto in ...

Lipsia-Hoffenheim | Nagelsmann: “Non è stata la nostra miglior partita” Lipsia-Hoffenheim | Nagelsmann: “Non è stata la nostra miglior partita” Lipsia-Hoffenheim | Nagelsmann: “Non è stata la nostra miglior partita”. Sono le parole dell’allenatore del Lipsia, Julian Nagel ...

Germania: il Lipsia frena, solo un pari con l'Hoffenheim (ANSA) - ROMA, 16 APR - Finisce senza vincitori né gol l'anticipo della 29/a giornata della Bundesliga, fra il Lipsia - seconda forza del campionato - e l'Hoffenheim. La squadra di Julian ...

