Armi, munizioni e coltivazione di marijuana: operazione dei carabinieri nel Salernitano (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marzano sul Sarno (Sa) – Nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore (Sa) hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di un’abitazione situata in una zona rurale di San Marzano sul Sarno (Sa), 2 pistole semiautomatiche, 2 fucili da caccia, numerose munizioni di vario calibro, diversi passamontagna e una coltivazione di marijuana all’interno di un apposito impianto dotato di di illuminazione artificiale, areazione e climatizzazione, oltre ché una bilancia elettronica e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. L’abitazione, al cui interno non erano presenti persone al momento dell’intervento, è stata perquisita nell’ambito di una più ampia operazione di ricerca di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marzano sul Sarno (Sa) – Nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, idel Reparto territoriale di Nocera Inferiore (Sa) hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di un’abitazione situata in una zona rurale di San Marzano sul Sarno (Sa), 2 pistole semiautomatiche, 2 fucili da caccia, numerosedi vario calibro, diversi passamontagna e unadiall’interno di un apposito impianto dotato di di illuminazione artificiale, areazione e climatizzazione, oltre ché una bilancia elettronica e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. L’abitazione, al cui interno non erano presenti persone al momento dell’intervento, è stata perquisita nell’ambito di una più ampiadi ricerca di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Armi, #Munizioni e #Coltivazione di #Marijuana: operazione dei #Carabinieri nel Salernitano **… - MaragnoThomas : @andreaugolini90 @Basarab_ ... non potendo usare economica del Soft Power, TR sfrutta quello che può per salvaguard… - Piero42395724 : RT @AmbrosinoSalva3: Come ha dimostrato Trump, la pace la si ottiene non mettendo i soldi in guerre stupide, se la finissero di metterci so… - Marika20002886 : RT @AmbrosinoSalva3: Come ha dimostrato Trump, la pace la si ottiene non mettendo i soldi in guerre stupide, se la finissero di metterci so… - catycanni : RT @AmbrosinoSalva3: Come ha dimostrato Trump, la pace la si ottiene non mettendo i soldi in guerre stupide, se la finissero di metterci so… -

Ultime Notizie dalla rete : Armi munizioni Sniper Ghost Warrior Contracts 2: trailer per la nuova campagna di gioco Kuamar Dopo la grandiosa risposta dei giocatori alle armi e alle skin esclusive svelate per l'edizione ... FFF - 45 ACP Luring Pistol : Un'arma letale con speciali munizioni per esca. Rock AS100 : Un fucile a ...

ACCADDE OGGI - Il delitto Codecà, un mistero che dura da 70 anni Sino a metà degli anni cinquanta furono effettuati negli stabilimenti Fiat, non solo torinesi, numerosi ritrovamenti di armi e munizioni da guerra. È in questo clima che la Questura indirizza le ...

Armi, munizioni e coltivazione di marijuana: operazione dei carabinieri nel Salernitano San Marzano sul Sarno (Sa) – Nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore (Sa) hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di un’a ...

Sniper Ghost Warrior Contracts 2: benvenuti a Kuamar, nuova ambientazione della campagna del gioco Dopo l'entusiasmante reveal del gameplay di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 del mese scorso, CI Games è felice di condividere nuovi dettagli sull’ambientazione dell’attesissimo sequel: Kuamar. Il nuo ...

Dopo la grandiosa risposta dei giocatori allee alle skin esclusive svelate per l'edizione ... FFF - 45 ACP Luring Pistol : Un'arma letale con specialiper esca. Rock AS100 : Un fucile a ...Sino a metà degli anni cinquanta furono effettuati negli stabilimenti Fiat, non solo torinesi, numerosi ritrovamenti dida guerra. È in questo clima che la Questura indirizza le ...San Marzano sul Sarno (Sa) – Nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore (Sa) hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di un’a ...Dopo l'entusiasmante reveal del gameplay di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 del mese scorso, CI Games è felice di condividere nuovi dettagli sull’ambientazione dell’attesissimo sequel: Kuamar. Il nuo ...