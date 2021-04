Antitrust | multa da 1 milione di euro a Poltronesofà

(Di venerdì 16 aprile 2021) per campagne pubblicitarie ingannevoli. ROMA – Unada 1diè stata decisa dall’perper campagne pubblicitarie ingannevoli ed omissive sui contenuti delle offerte nel 2020 L’indagine da parte dell’Autorità è stata aperta nei mesi scorsi e si è conclusa con una sanzione importante per l’azienda. Una decisione che costringerànei prossimi giorni a modificare le pubblicità per evitare ulteriori sanzioni nei prossimi mesi. La pubblicità ingannevole Sono tre le pubblicità finite nel mirino dell’. La prima promozione ingannevole è quella diffusa nel periodo tra il 4 gennaio e il 9 febbraio. Lo spot diceva “Doppi saldi doppi risparmi – sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48% mesi senza ...

L'Antitrust ha comminato una sanzione di un milione di euro a Poltronesofà. Secondo l'Autorità, nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte. Ammonta a un milione di euro la multa che l'Antitrust ha inflitto a Poltronesofà, azienda italiana leader nel settore della produzione e della vendita di divani e poltrone in tessuto, per aver diffuso nel 2020, campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sulle caratteristiche delle offerte.