Valentina Persia scoppia in lacrime all'Isola dei Famosi e se la prende con Brando Giorgi (Di giovedì 15 aprile 2021) L'Isola dei Famosi 2021 è un reality difficile sia fisicamente che mentalmente. Anche Valentina Persia, una delle colonne portanti di questa Isola, è scoppiata in lacrime ed è stata consolata da molti compagni di reality che l'hanno sostenuta in un momento di sconforto. Tema del contendere, Brando Giorgi e la sua nomination. Valentina Persia scoppia a piangere È toccato anche a Valentina Persia un primo momento di cedimento. La comica è scoppiata a piangere ripensando alla nomination di Brando Giorgi, leader dell'ottava puntata, che l'ha mandata dritta al televoto insieme a Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli.

