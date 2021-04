Vaccini Covid, Galli: "Stop errore che farà molti morti" (Di giovedì 15 aprile 2021) Sospendere la somministrazione del vaccino anti Covid per rari casi di trombosi, come successo con AstraZeneca e Johnson & Johnson, è "un errore che farà molti morti". Così Massimo Galli, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Sospendere la somministrazione del vaccino antiper rari casi di trombosi, come successo con AstraZeneca e Johnson & Johnson, è "unche". Così Massimo, ...

