Tv, Mario Giordano: “Troupe ‘Fuori dal Coro’ aggredita con catene di ferro, siamo al far west” (Di giovedì 15 aprile 2021) “La cosa che più mi ha impressionato è stata la durata dell’aggressione, la sua violenza, nel pieno centro di Cuneo. Come può una persona così, con una catena di ferro con in cima un lucchetto, e con un’arma così potenzialmente pericolosa che sfascia un ‘auto, picchia, non essere arrestata, mentre poi facciamo le multe ai bar o alle bocciofile? E’ surreale, siamo al far west”. Mario Giordano racconta così all’Adnkronos, ancora impressionato, l’aggressione alla Troupe della sua trasmissione, ‘Fuori dal Coro’, avvenuta domenica a Cuneo nel corso di un servizio sulle case occupate abusivamente, e che ha procurato 20 giorni di prognosi alla giornalista, ferita insieme ad uno dei due operatori. “Da tempo -spiega il giornalista- stiamo cercando di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) “La cosa che più mi ha impressionato è stata la durata dell’aggressione, la sua violenza, nel pieno centro di Cuneo. Come può una persona così, con una catena dicon in cima un lucchetto, e con un’arma così potenzialmente pericolosa che sfascia un ‘auto, picchia, non essere arrestata, mentre poi facciamo le multe ai bar o alle bocciofile? E’ surreale,al far”.racconta così all’Adnkronos, ancora impressionato, l’aggressione alladella sua trasmissione,dal, avvenuta domenica a Cuneo nel corso di un servizio sulle case occupate abusivamente, e che ha procurato 20 giorni di prognosi alla giornalista, ferita insieme ad uno dei due operatori. “Da tempo -spiega il giornalista- stiamo cercando di ...

La Lega interroga il ministro Lamorgese sulle occupazioni abusive delle abitazioni Il senatore Bergesio:”Non è più tollerabile che questi ladri di case continuino imperterriti nelle loro condotte illecite senza essere fermati” ...

