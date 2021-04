TS - Hakimi e Lichtsteiner | la catena di destra è l' oro di Conte

(Di giovedì 15 aprile 2021) Con una differenza, come sottolinea il quotidiano torinese: nel suo primo campionato di Serie A lo svizzero ex Juventus realizzò soltanto due reti , mentre il marocchino è già a quota sei , dietro ...

Tuttosport dedica un articolo all' analogia che sussiste, a loro dire, tra Achrafe Stephan. Se c'è una costante nel gioco di Conte è che gli esterni fanno la voce grossa e spesso lavorano l'uno per l'altro (vedasi l'azione del gol al Cagliari, con il marocchino ...Il lancio perricorda quelli sull asse Pirlo -. Per poco non trova il bis da fuori a inizio ripresa e colpisce la traversa. Il vero acquisto di gennaio. Il peggiore Riccardo ...Tuttosport dedica un articolo all'analogia che sussiste, a loro dire, tra Achraf Hakimi e Stephan Lichtsteiner per Antonio Conte ...Il tecnico sta utilizzando il marocchino come lo svizzero ai tempi della Juve, numeri e risultati sono eccellenti ...