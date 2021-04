Scuola: asili nido, mezzi pubblici e connessione digitale al centro della povertà educativa del Lazio (Di giovedì 15 aprile 2021) Specialmente ora, in piena emergenza pandemica, si fa un gran parlare dell’importanza della Scuola, e della sua centralità, anche se poi, all’atto pratico, la situazione è a dir poco disastrosa. povertà educativa: la dispersione scolastica, un’amara realtà che colpisce tutto il Paese Intanto, al di là delle condizioni sociali e dei contesti familiari che purtroppo affliggono molti minori, c’è da dire che anche la Scuola ci mette del suo, facilitando la piaga della dispersione scolastica. Basti pensare che, nel 2019, il 13,5% dei ragazzi italiani tra i 18 ed i 24 anni ha lasciato. Un dato che, nell’ambito dell’abbandono scolastico, proietta il nostro Paese al quarto posto in Europa. Un fenomeno che a livello locale, come nel Lazio, colpisce molto di più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) Specialmente ora, in piena emergenza pandemica, si fa un gran parlare dell’importanza, esua centralità, anche se poi, all’atto pratico, la situazione è a dir poco disastrosa.: la dispersione scolastica, un’amara realtà che colpisce tutto il Paese Intanto, al di là delle condizioni sociali e dei contesti familiari che purtroppo affliggono molti minori, c’è da dire che anche laci mette del suo, facilitando la piagadispersione scolastica. Basti pensare che, nel 2019, il 13,5% dei ragazzi italiani tra i 18 ed i 24 anni ha lasciato. Un dato che, nell’ambito dell’abbandono scolastico, proietta il nostro Paese al quarto posto in Europa. Un fenomeno che a livello locale, come nel, colpisce molto di più ...

Advertising

italiaserait : Scuola: asili nido, mezzi pubblici e connessione digitale al centro della povertà educativa del Lazio - Telefriuli1 : Nelle scuole dell'infanzia chi compie 6 anni non è obbligato a indossare la mascherina A dirlo ufficialmente è stat… - FabrizioSorre12 : @MaCham91 @CarloCalenda @elenabonetti continua a non piacermi, io investirei come un pazzo sugli asili, scuole, men… - Claire25685427 : @ValeriaTripodi3 le bimbe si annoiano..i genitori non possono tenerle a bada e gli asili a quanto pare sono ancora… - IlariaPiperno : RT @RiccardoPennisi: 5) E si capisce perché: 'La scuola deve insegnare laicamente per sviluppare l’intelletto, ed educare moralmente per sv… -