‘Save Our Squad’ | arriva la serie di Disney+ con David Beckham

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – David Beckham con The Walt Disney Company EMEA tornerà sui campi da calcio per ‘Save Our Squad’: la nuova serie factual entertainment di Disney+, che fa parte dell’impegno della Company nell’ideare, sviluppare e realizzare nuove produzioni originali in Europa. L’icona dello sport mondiale tornerà alle sue origini, nell’East London dove giocava da bambino.