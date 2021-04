Palazzina crolla nella notte. Boato a Vezzano Ligure

(Di giovedì 15 aprile 2021)(La Spezia), 15 aprile 2021 - Crollo ain via Verdi, di fronte alle scuole del capoluogo. Un, l'edificio detto della "Fontanazza", prima lussuosa villa con il ...

Vezzano Ligure,nella notte / ...unaa Vezzano Ligure / ...Parla il sindaco Bertoni: "Stabile in mano ai curatori fallimentari del proprietario al quale apparteneva l´area. C´è forte preoccupazione. Saltata anche una parte di viabilità che da sfogo al traffic ...Vezzano (La Spezia), 15 aprile 2021 - Crollo a Vezzano Ligure in via Verdi, di fronte alle scuole del capoluogo. Un boato nella notte, l'edificio detto della «Fontanazza«, prima lussuosa villa con il ...