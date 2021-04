GP Emilia Romagna, Sainz: "Imola potrebbe essere più difficile per me" (Di giovedì 15 aprile 2021) Si aspetta un week end di Imola più insidioso di quanto non lo sia stato il debutto in Bahrain, Carlos Sainz . La prima gara in Italia da ferrarista arriva in una fase in cui è ancora in "modalità ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) Si aspetta un week end dipiù insidioso di quanto non lo sia stato il debutto in Bahrain, Carlos. La prima gara in Italia da ferrarista arriva in una fase in cui è ancora in "modalità ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto il grande Bonaccini invita a studiare in Emilia Romagna con una foto di Pisa - lorepregliasco : Solo 'analisti' superficiali o militanti (molto presenti, qui sopra) potevano pensare che il ritmo di vaccinazione… - sbonaccini : ?????#Mobilità, apre il tratto emiliano della #CicloviadelSole: 46 nuovi km di grande sostenibilità e bellezza. In b… - bukerex27 : @sbonaccini Buonasera, le è arrivata una mail da parte del Comitatovogliamo cura domiciliare covoid19 Emilia romag… - tecnopoloparma : RT @AgendaDigitalER: ?? In search for international talents? Con una #call lanciata da @Arter_ER, la @RegioneER cerca #talenti che lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna GP Emilia Romagna, Sainz: "Imola potrebbe essere più difficile per me" E se la qualifica di Sakhir lo ha visto molto competitivo in Q2 , prima di sbagliare il run decisivo della Q3, Carlos alla vigilia del GP dell'Emilia Romagna parla di come e perché Imola potrà essere ...

Covid, 1150 contagi in Emilia Romagna e 33 decessi Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia - Romagna si sono registrati 354.901 casi di positività, 1.150 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.696 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero ...

Covid-19. Oggi in provincia di Forlì-Cesena 139 nuovi casi e 3 decessi Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 354.901 casi di positività, 1.150 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.696 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...

F1, Fernando Alonso: “Per me è speciale tornare qui. Ci sono diversi aspetti che ho imparato all’esterno della F1” Fernando Alonso esprime il proprio commento durante la conferenza stampa del GP di Imola, secondo atto della F1 2021. Il pilota spagnolo si prepara per l'appuntamento in Emilia Romagna in un circuito ...

E se la qualifica di Sakhir lo ha visto molto competitivo in Q2 , prima di sbagliare il run decisivo della Q3, Carlos alla vigilia del GP dell'parla di come e perché Imola potrà essere ...Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, insi sono registrati 354.901 casi di positività, 1.150 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.696 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 354.901 casi di positività, 1.150 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.696 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...Fernando Alonso esprime il proprio commento durante la conferenza stampa del GP di Imola, secondo atto della F1 2021. Il pilota spagnolo si prepara per l'appuntamento in Emilia Romagna in un circuito ...