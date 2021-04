Giro d’Italia 2021, la Vini Zabù rinuncia a partecipare alla Corsa Rosa (Di giovedì 15 aprile 2021) Una notizia che era nell’aria da un po’ è, ora, ufficiale: la Vini Zabù rinuncia a prendere parte al Giro d’Italia 2021. Il sodalizio guidato da Luca Scinto e Angelo Citracca, qualche settimana fa, è stato travolto da una bufera per via della positività all’EPO di Matteo De Bonis. Da quel momento, la formazione professional in questione ha momentaneamente fermato ogni sua attività. La Vini Zabù, infatti, si autosospesa e sta collaborando con l’UCI per fare luce sul caso De Bonis. Il corridore, che ha già incontrato i vertici del sodalizio nostrano nelle scorse settimane, ha dichiarato di aver fatto tutto da sé, scagionando, di fatto, il suo team da eventuali accuse di doping di squadra. Mauro Vegni, che aveva scatenato grandi proteste quando assegnò le ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Una notizia che era nell’aria da un po’ è, ora, ufficiale: laa prendere parte al. Il sodalizio guidato da Luca Scinto e Angelo Citracca, qualche settimana fa, è stato travolto da una bufera per via della positività all’EPO di Matteo De Bonis. Da quel momento, la formazione professional in questione ha momentaneamente fermato ogni sua attività. La, infatti, si autosospesa e sta collaborando con l’UCI per fare luce sul caso De Bonis. Il corridore, che ha già incontrato i vertici del sodalizio nostrano nelle scorse settimane, ha dichiarato di aver fatto tutto da sé, scagionando, di fatto, il suo team da eventuali accuse di doping di squadra. Mauro Vegni, che aveva scatenato grandi proteste quando assegnò le ...

