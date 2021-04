Gazzetta – Juric per il dopo Gattuso, ma il sogno del Napoli resta Sarri (Di giovedì 15 aprile 2021) L’addio certo di Gennaro Gattuso spinge il Napoli ad affrettare i tempi per la ricerca di un nuovo allenatore. Secondo Gazzetta dello Sport il nome più vicino al club partenopeo è quello di Ivan Juric del Verona, mentre il sogno resta Maurizio Sarri. Il quotidiano sportivo scrive che “Negli ultimi due mesi il presidente ha sentito diversi tecnici, tra i quali Rafa Benitez, Maurizio Sarri e Walter Mazzarri, oltre ad aver chiacchierato con Max Allegri. Con loro ha sondato il terreno, ha chiesto la disponibilità ricevendo risposte interlocutorie. Le esperienze passate, probabilmente avranno frenato gli ex. Loro, hanno avuto modo di conoscere i modi di fare del presidente e certe clausole che hanno reso i contratti dei veri boomerang“. Proprio la questione ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 15 aprile 2021) L’addio certo di Gennarospinge ilad affrettare i tempi per la ricerca di un nuovo allenatore. Secondodello Sport il nome più vicino al club partenopeo è quello di Ivandel Verona, mentre ilMaurizio. Il quotidiano sportivo scrive che “Negli ultimi due mesi il presidente ha sentito diversi tecnici, tra i quali Rafa Benitez, Maurizioe Walter Mazzarri, oltre ad aver chiacchierato con Max Allegri. Con loro ha sondato il terreno, ha chiesto la disponibilità ricevendo risposte interlocutorie. Le esperienze passate, probabilmente avranno frenato gli ex. Loro, hanno avuto modo di conoscere i modi di fare del presidente e certe clausole che hanno reso i contratti dei veri boomerang“. Proprio la questione ...

