Francia. Approvata legge che vieta diffusione immagini polizia (Di giovedì 15 aprile 2021) La nuova norma è stata difesa a spada tratta dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, con l'obiettivo di "proteggere" gli agenti Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) La nuova norma è stata difesa a spada tratta dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, con l'obiettivo di "proteggere" gli agenti

Ultime Notizie dalla rete : Francia Approvata Covid, il Brasile supera le 360mila vittime. Pazienti intubati da svegli e legati per mancanza di sedativi A fronte del mancato controllo della pandemia nel Paese, martedì la Francia è entrata a far parte ... La sospensione deve - ora - essere approvata dall'Assemblea nazionale e dal Senato. Un nuovo allarme ...

Francia, 2.500 euro di sconto sulla eBike se rottami una vecchia auto a benzina o diesel Come detto, la legge non è stata ancora approvata, ma ha passato il vaglio della prima lettura essendo stata inserita, come emendamento, in un progetto sul clima di più ampia portata che si presume ...

Ilva, così gli indiani hanno sconfitto lo Stato italiano La nascita di Acciaierie d'Italia è un’operazione a carico dei cittadini italiani, chi fa un affare d’oro è la multinazionale ArcelorMittal ...

No ai voli domestici. La Francia cerca di tagliare le emissioni e spinge per i viaggi in treno PARIGI. Perché volare quando si può prendere il treno? Arriva negli ultimi giorni la notizia della decisione presa dall’Assemblea Nazionale francese, che ha deciso di proibire tutti i voli domestici p ...

