Fortnite ed Apple, lo scontro legale continua: c'è un grave risvolto

Si arricchisce di novità lo scontro legale tra Fortnite ed Apple. Anche Microsoft potrebbe far parte del processo ai danni del colosso di Cupertino Non è più una novità: tra Epic Games ed Apple non scorre buon sangue. I due colossi hi tech nei prossimi mesi si dovranno nuovamente affrontare i tribunale, per via di L'articolo proviene da Inews.it.

Epic Games e Apple a processo: la società di Fortnite vuole portare la testimonianza di Xbox in tribunale

Il processo tra Epic Games e Apple si avvicina e la società di Fortnite vuole portare Xbox in tribunale come testimone.

