Foggia | comandante provinciale Gdf di Potenza entra nella Giunta Landella

(Di giovedì 15 aprile 2021)- 'Il mio non sarà un assessorato politico ma un incarico tecnico. Ho posto questa condizione prima di accettare l'incarico'. E' quanto commenta ildella Guardia di ...

- 'Il mio non sarà un assessorato politico ma un incarico tecnico. Ho posto questa condizione prima di accettare l'incarico'. E' quanto commenta ilprovinciale della Guardia di ......, Avellino ed infine nella sua Benevento dal 1996 al 2006 quando, superato il corso da ... Tutti i colleghi del comando con a capo ilMariangelina D'Agostino ora gli rivolgono un ...Foggia, 15/04/2021 – (gazzettamezzogiorno) «Il mio non sarà un assessorato politico ma un incarico tecnico. Ho posto questa condizione prima di accettare l’incarico». E’ quanto commenta il comandante ...Il colonnello Francesco Gazzani questa mattina ha accettato la nomina come assessore comunale alla Sicurezza e Polizia Locale del capoluogo dauno ...