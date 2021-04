Carlos Vives e Ricky Martin, insieme per la prima volta con il singolo “Cancion bonita” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il vincitore di numerosi Grammy Awards, cantante e attore multi platino Carlos Vives collabora per la prima volta insieme all’artista di fama mondiale e suo caro amico Ricky Martin unendo i sound della Colombia e di Porto Rico nel nuovo singolo “Cancion bonita”, disponibile in digitale “Canción bonita” è una dichiarazione d’amore per Porto Rico, una storia affascinante che Carlos e Ricky hanno scritto quando si sono incontrati anni fa sull’isola caraibica, e che ha ispirato la gran parte dei loro incredibili successi. Colori vivaci, energia contagiosa, vibrazioni positive e anche il calore de “La Isla del Encanto” sono alcuni degli elementi che caratterizzano il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Il vincitore di numerosi Grammy Awards, cantante e attore multi platinocollabora per laall’artista di fama mondiale e suo caro amicounendo i sound della Colombia e di Porto Rico nel nuovo”, disponibile in digitale “Canción” è una dichiarazione d’amore per Porto Rico, una storia affascinante chehanno scritto quando si sono incontrati anni fa sull’isola caraibica, e che ha ispirato la gran parte dei loro incredibili successi. Colori vivaci, energia contagiosa, vibrazioni positive e anche il calore de “La Isla del Encanto” sono alcuni degli elementi che caratterizzano il ...

