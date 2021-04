Calciomercato Juventus | è Donnarumma il primo colpo per Allegri

Leggi su ck12

(Di giovedì 15 aprile 2021), Gianluigiè sempre nel mirino dei bianconeri. Se dovesse tornare, il portierone classe ’99 potrebbe essere ilregalo during the Serie A match between Parma Calcio and AC Milan at Stadio Ennio Tardini on April 10, 2021 in Parma, Italy. (Getty Images)L’interesse bianconero nei confronti di Gigionon si è mai placato e considerati i problemi tra il Milan e il classe ’99, sul fronte rinnovo, lafiuta il. Il contratto dell’estremo difensore scadrà il 30 giugno 2021, dunque mancano pochi mesi alla possibilità che il classe ’99 si liberi a parametro zero. Il Milan, nelle scorse settimane, ha avanzato un’offerta di 8 milioni di euro a stagione. Tuttavia l’agente di ...