Amazon Echo Show 10 | lo smart display che ti segue

Leggi su cityroma

(Di giovedì 15 aprile 2021) La nostra prova dello schermo intelligente in grado di ruotare di 360 gradi per mantenere sempre centrata l’inquadratura (Foto:)Debutta oggi in Italia nuovo10 di terza generazione ossia lo specialein grado di orientare lo schermo e l’inquadratura della videocamera integratando i movimenti dell’utente. A due anni dal debutto della precedente versione sono numerosi i miglioramenti non solo a livello costruttivo e concettuale. Presentato lo scorso settembre come “loche si muove con te”, il nuovopunta in modo deciso proprio sulla capacità dinamiche di seguire il soggetto che si trova davanti. Una soluzione ...