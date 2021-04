Uccide suo figlio ma ora accusa la moglie: “È stata lei a dirmi di picchiarlo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Aliza Hrusic, 26 anni e di origini croate, è in cella con l’accusa di aver ucciso e seviziato il figlioletto di soli 2 anni, nel 2018. L’uomo, però, accusa la moglie di tale reato, e nell’udienza di ieri ha apertamente accusato la moglie: “Lo picchiava anche lei”, dice “a me non andava di fargli tanto male”. E aggiunge: “Era lei spesso a dirmi di picchiarlo. Non so nemmeno perché. Lei mi diceva di picchiarlo e io lo picchiavo”. Poi si sofferma a raccontare quello che è avvenuto quella sera: “eravamo in casa io, mia moglie e i miei figli. Alle 9 abbiamo cenato con i miei figli, poi dopo cena mia moglie ha preso le bambine per andare a dormire e nel soggiorno sono rimasto io e mio ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Aliza Hrusic, 26 anni e di origini croate, è in cella con l’di aver ucciso e seviziato illetto di soli 2 anni, nel 2018. L’uomo, però,ladi tale reato, e nell’udienza di ieri ha apertamenteto la: “Lo picchiava anche lei”, dice “a me non andava di fargli tanto male”. E aggiunge: “Era lei spesso adi. Non so nemmeno perché. Lei mi diceva die io lo picchiavo”. Poi si sofferma a raccontare quello che è avvenuto quella sera: “eravamo in casa io, miae i miei figli. Alle 9 abbiamo cenato con i miei figli, poi dopo cena miaha preso le bambine per andare a dormire e nel soggiorno sono rimasto io e mio ...

Advertising

powerkarmgdr : @muzan_karmgdr l’acquolina in bocca. Quando poi il demone uccide un suo servitore, spinge il busto in avanti, come… - nuvolar97330681 : RT @patrikscaria62: LO STATO ASSASSINO A FIRMA DI MARIO DRAGHI UCCIDE COL SUO ASTRAZENECA - Ori254 : RT @CorradinoMineo: La Repubblica delle 20 banane, dice Elle Kappa. Ogni regione va per conto suo. Figliuolo e Draghi in difficoltà. #IoApr… - patrikscaria62 : LO STATO ASSASSINO A FIRMA DI MARIO DRAGHI UCCIDE COL SUO ASTRAZENECA - Lucoprofene : RT @OssRepressione: #USA In un sobborgo di Minneapolis la #polizia ha ucciso #DaunteWright sparandogli mente era in macchina. Era stato fer… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide suo Diretta/ Cremonese Empoli (risultato finale 2 - 2): Daniel Ciofani frena la capolista! L'Empoli dunque non uccide il campionato di Serie B, anche se fa un passo in più verso la ... Un match subito vivace, Mancuso ci aveva già provato al 3' non dando troppa forza al suo colpo di testa ma ...

Uomo trovato morto in una pozza di sangue: giallo all'interno di un'abitazione Leggi anche ?> Orrore in un appartamento: ragazzo uccide la madre e tenta di togliersi la vita Padova, uomo ritrovato morto in una pozza di sangue all'interno del suo appartamento Leggi anche > ...

Cosenza, uccide il fratello travolgendolo con l’auto e passando più volte sul suo corpo: arrestato Fanpage.it King Arthur, un film pieno zeppo di errori Così facendo Vortigern ha ottenuto la forza e la magia necessarie a uccidere non solo suo fratello, ma anche tutta la famiglia di Uther, a eccezione del figlio più piccolo. Quest'ultimo riesce a ...

'Non mi uccidere', Alice Pagani e Rocco Fasano, amore da vampiri (askanews) - Dopo 'I figli della notte' e la serie 'Baby' Andrea De Sica continua il suo viaggio nel mondo degli adolescenti, e questa volta li racconta attraverso un film di genere. 'Non mi uccidere' ...

L'Empoli dunque nonil campionato di Serie B, anche se fa un passo in più verso la ... Un match subito vivace, Mancuso ci aveva già provato al 3' non dando troppa forza alcolpo di testa ma ...Leggi anche ?> Orrore in un appartamento: ragazzola madre e tenta di togliersi la vita Padova, uomo ritrovato morto in una pozza di sangue all'interno delappartamento Leggi anche > ...Così facendo Vortigern ha ottenuto la forza e la magia necessarie a uccidere non solo suo fratello, ma anche tutta la famiglia di Uther, a eccezione del figlio più piccolo. Quest'ultimo riesce a ...(askanews) - Dopo 'I figli della notte' e la serie 'Baby' Andrea De Sica continua il suo viaggio nel mondo degli adolescenti, e questa volta li racconta attraverso un film di genere. 'Non mi uccidere' ...