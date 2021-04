Scontro al vertice per la classifica di capocannoniere della Serie A femminile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mentre nel campionato di Serie A maschile la lotta per vincere il titolo di capocannoniere vede per ora al comando la Juventus con Cristiano Ronaldo seguito dall’Inter con Lukaku, nella Serie A femminile lo Scontro è tra le prime due classificate Juventus e Milan con le rispettive goleador Cristiana Girelli e Valentina Giacinti. Le due giocatrici continuano a segnare partita dopo partita ed entrambe sono le migliori marcatrici della breve storia delle rispettive squadre. Ad ogni gol di una risponde quello di un’altra e questo si è visto in uno degli ultimi turni di campionato. Prima di quel turno al comando della classifica c’era Girelli con 16 gol in altrettante partite seguita da Giacinti con 12 gol in 16 partite. Giacinti era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mentre nel campionato diA maschile la lotta per vincere il titolo divede per ora al comando la Juventus con Cristiano Ronaldo seguito dall’Inter con Lukaku, nellaloè tra le prime duete Juventus e Milan con le rispettive goleador Cristiana Girelli e Valentina Giacinti. Le due giocatrici continuano a segnare partita dopo partita ed entrambe sono le migliori marcatricibreve storia delle rispettive squadre. Ad ogni gol di una risponde quello di un’altra e questo si è visto in uno degli ultimi turni di campionato. Prima di quel turno al comandoc’era Girelli con 16 gol in altrettante partite seguita da Giacinti con 12 gol in 16 partite. Giacinti era ...

