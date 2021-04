(Di mercoledì 14 aprile 2021)è nata l’zia tradi20 e? Proprio in questi giorni, ladi Voce ha festeggiato il disco di platino dell’amico facendogli un ritratto, a dimostrazione della sua stima.: eccosiLadi, intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù, oltre a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sangiovanni e Madame: come si sono conosciuti? La mamma del cantante di Amici 20 svela un retroscena… - Sangiovanni e l'amicizia speciale con Madame: un retroscena sui loro esordi #amici20 - Sangiovanni e Madame hanno un bellissimo rapporto di amicizia: come è nato? #sangiovanni #madame #Amici20

Maha fatto il ritratto anon ho capito mi sento male ma perché ? falsa (@sonodoIcissima) April 12, 2021 Comunqueche si mette a dipingere Sangio così a caso non la supero #...Nuova entrata in sesta posizione: si chiamae è stato lanciato dal talent Mediaset ... Chiude la top ten un'altra cantante in gara a Sanremo e qui in discesa,con Voce . ...L'allievo di Amici 20 Sangiovanni è molto amico della cantante Madame: ecco come si conoscono e cosa lega le loro carriere musicali.Dopo due settimane al secondo posto, Madame trova la prima posizione grazie al suo primo album omonimo. “Madame”, infatti, debutta al primo posto nella terza settimana disponibile andando un po’ contr ...