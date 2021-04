Salute, partnership Carrefour-Generali Welion (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Carrefour Italia e Generali Welion, la società di welfare integrato di Generali Italia, lanciano Carrefour Salute, la piattaforma online che rende disponibili ai consumatori su tutto il territorio nazionale servizi welfare e Salute attraverso la grande distribuzione, che può contare su una forte capillarità e vicinanza al cliente. Alla base della partnership strategica il comune obiettivo di offrire un supporto concreto facendo uso della tecnologia. Tramite la WelionAPP – chiarisce la nota – i consumatori dell’insegna possono ora ricevere Tele o Videoconsulti medici da remoto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Il servizio fornisce l’accesso a indicazioni terapeutiche, prescrizioni farmaceutiche, risposte a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) –Italia e, la società di welfare integrato diItalia, lanciano, la piattaforma online che rende disponibili ai consumatori su tutto il territorio nazionale servizi welfare eattraverso la grande distribuzione, che può contare su una forte capillarità e vicinanza al cliente. Alla base dellastrategica il comune obiettivo di offrire un supporto concreto facendo uso della tecnologia. Tramite laAPP – chiarisce la nota – i consumatori dell’insegna possono ora ricevere Tele o Videoconsulti medici da remoto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Il servizio fornisce l’accesso a indicazioni terapeutiche, prescrizioni farmaceutiche, risposte a ...

