Riaperture palestre e piscine | Draghi frena | “Non ho una data | dipende dai contagi”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il premier Marioha preso la parola in conferenza stampa nel pomeriggio di giovedì 8 aprile e ha affrontato il tema delledelle attività economiche e dunque anche dial chiuso, che sono tra gli argomenti più attesi da milioni di italiani. Il presidente del consiglio, però, non ha al momento una: “Tutti chiedono le. E’ normale farlo. La miglior forma di sostegno all’economia sono le. Sono consapevole del bisogno e della disperazione, delle manifestazioni che ci sono state. Capisco il senso di smarrimento e di alienazione che c’è in questa situazione. Quanto più procedono celermente le vaccinazioni, tanto più si potrà tornare a riaprire. Parlo delle categorie a rischio. Occorre il 10% delle categorie a ...

Regioni in pressing sul governo per le: 'Sì ai ristoranti all'aperto a cena'. Ma non solo, perché la bozza presentata dalla conferenza delle Regioni chiede anche un cambio di parametri per i colori, con l'ingresso del numero dei ...Le Ragioni pensano alle, con una serie di proposte sul tavolo del ministro Speranza. Le proposte sono chiare: ... teatri, musei e. Speranza non chiude, anzi afferma: 'L'ipotesi di ...“Credo che già questa settimana definiremo il crono-programma per le riaperture. Perché dobbiamo procedere ... E – conclude – anche piscine e palestre. Il 2 giugno potrebbe essere la data per le ...Secondo Gelmini lo stop al vaccino di Johnson & Johnson “non è determinante nel breve e medio periodo. Diciamo che è un problema soprattutto per gli Stati Uniti. Noi ci affideremo anche in questo caso ...