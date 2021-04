Reuters affida il posto di comando a Alessandra Galloni | la prima donna in 170 anni

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’agenzia di stampascegliecome dirigente. Dall’Italia molte “contratulazioni” come italiana e. La nota agenzia di stampa, di origine britca ma diffusa in tutto il mondo, compie 170di attività. L’versario si accompagna con una decisione aziendale che fa inorgoglire gli italiani e le donne in generale:L'articolo proviene da Consumatore.com.

Svolta rosa per l'agenzia di stampa. Dopo 170 anni il colosso americano dell'informazione, che conta 2.500 giornalisti e 600 fotografi ,le redini ad una donna. E pure italiana. La ...... ma anche sulla fiducia dei nostri cittadini nei vaccini contro il Covid - 19", afferma una lettera visionata da. L'Ema sialla politica L'Ema non fornisce indicazioni sull'uso '...L'agenzia di stampa Reuters sceglie Alessandra Galloni come dirigente. Dall'Italia molte "contratulazioni" come italiana e donna.Per la prima volta, la direzione dell'agenzia di stampa britannica è affidata ad una giornalista italiana. La nomina di Alessandra Galloni alla direzione di Reuters, l’autorevole agenzia di stampa ...