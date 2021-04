Raccolta rifiuti ad Ardea, multe severe in arrivo ai cittadini che gettano in modo corretto. Sanzioni anche alla ditta se non raccoglie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stretta sulla Raccolta dei rifiuti ad Ardea. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di ridare decoro e pulizia alla città, che negli ultimi mesi era precipitata in un vortice di degrado, complici gli scioperi degli operatori del settore della Raccolta. Ardea all’ultimo posto per la differenziata “Dal primo gennaio di quest’anno la Raccolta dei rifiuti è effettuata dalle società che in ATI si sono aggiudicate il nuovo appalto. Il 2020 è stato un anno che ha visto decrescere in modo preoccupante la percentuale di Raccolta differenziata nel Comune che ora si annovera all’ultimo posto in termini di virtuosità tra quelli serviti dalla medesima ditta. Dobbiamo assolutamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stretta sulladeiad. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di ridare decoro e puliziacittà, che negli ultimi mesi era precipitata in un vortice di degrado, complici gli scioperi degli operatori del settore dellaall’ultimo posto per la differenziata “Dal primo gennaio di quest’anno ladeiè effettuata dalle società che in ATI si sono aggiudicate il nuovo appalto. Il 2020 è stato un anno che ha visto decrescere inpreoccupante la percentuale didifferenziata nel Comune che ora si annovera all’ultimo posto in termini di virtuosità tra quelli serviti dmedesima. Dobbiamo assolutamente ...

