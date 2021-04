Oristano, indagati 15 “furbetti del vaccino” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Iscritti nel registro degli indagati 15, tra medici e infermieri, “furbetti del vaccino”: hanno inoculato a parenti e amici una dose Pfizer a cui non avevano diritto (Getty Images)Ancora non si è spenta l’eco mediatica del duro “j’accuse” del Premier Mario Draghi che, nel corso dell’ultima conferenza stampa, ha puntato il dito contro “i giovani che senza coscienza saltano le file e si fanno vaccinare mettendo a rischio chi ha più di 75 anni“. Ebbene, tale ammonimento è caduto nel vuoto dal momento che a Oristano 15, tra medici e infermieri, abusando della loro posizione, sono stati iscritti nel registro degli indagati proprio per aver somministrato il vaccino anti-Covid ai loro familiari che non rientravano nelle categorie prioritarie aventi diritto. LEGGI ANCHE ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Iscritti nel registro degli15, tra medici e infermieri, “del”: hanno inoculato a parenti e amici una dose Pfizer a cui non avevano diritto (Getty Images)Ancora non si è spenta l’eco mediatica del duro “j’accuse” del Premier Mario Draghi che, nel corso dell’ultima conferenza stampa, ha puntato il dito contro “i giovani che senza coscienza saltano le file e si fanno vaccinare mettendo a rischio chi ha più di 75 anni“. Ebbene, tale ammonimento è caduto nel vuoto dal momento che a15, tra medici e infermieri, abusando della loro posizione, sono stati iscritti nel registro degliproprio per aver somministrato ilanti-Covid ai loro familiari che non rientravano nelle categorie prioritarie aventi diritto. LEGGI ANCHE ...

