Non siamo pronti a lasciare il nostro "bozzolo pandemico" (Di mercoledì 14 aprile 2021) lasciare il bozzolo costruito durante la pandemia, quello che il Washington Post chiama “pandemic cocoon”, non è così facile, neanche quando la libertà è a un passo, neanche per chi ha avuto la possibilità di vaccinarsi ed è quindi, almeno sulla carta, libero. “Ho fatto l’ultima dose di vaccino lo scorso mese, ma non l’ho detto a nessuno. Come è possibile che ora, con la via di fuga in bella vista, io mi allontani dall’uscita?”: è questa la domanda che si pone il columnist Steven Petrow in un articolo pubblicato sul Washington Post. Il giornalista accende i riflettori su un tema poco dibattuto: mentre c’è chi scalpita per lasciare la propria casa, dopo mesi di reclusione, c’è anche chi, soffrendo di ansia sociale, non ha per niente nostalgia delle interazioni con gli altri. Qualcuno sembra aver addirittura dimenticato come avere degli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021)ilcostruito durante la pandemia, quello che il Washington Post chiama “pandemic cocoon”, non è così facile, neanche quando la libertà è a un passo, neanche per chi ha avuto la possibilità di vaccinarsi ed è quindi, almeno sulla carta, libero. “Ho fatto l’ultima dose di vaccino lo scorso mese, ma non l’ho detto a nessuno. Come è possibile che ora, con la via di fuga in bella vista, io mi allontani dall’uscita?”: è questa la domanda che si pone il columnist Steven Petrow in un articolo pubblicato sul Washington Post. Il giornalista accende i riflettori su un tema poco dibattuto: mentre c’è chi scalpita perla propria casa, dopo mesi di reclusione, c’è anche chi, soffrendo di ansia sociale, non ha per niente nostalgia delle interazioni con gli altri. Qualcuno sembra aver addirittura dimenticato come avere degli ...

