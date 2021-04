Advertising

BobbyMcflyy : RT @ildpaa: Quando leggo articoli di giornalisti che vorrebbero Vlahovic al Milan mi avveleno, non capirete mai quanto - garbadaru : RT @MilanNewsit: ESCLUSIVA MN - Onofri: 'Vlahovic è forte e ha personalità, sarebbe il top per il progetto giovani del Milan' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Milan, #Vlahovic o #Scamacca? Due modi di essere centravanti (nel segno di Ibra) - Gazzetta_it : #Milan, #Vlahovic o #Scamacca? Due modi di essere centravanti (nel segno di Ibra) - KunGrax : RT @MilanNewsit: ESCLUSIVA MN - Onofri: 'Vlahovic è forte e ha personalità, sarebbe il top per il progetto giovani del Milan' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Vlahovic

La Gazzetta dello Sport

E allora sarà per questo che ilsta pensando a Dusane Gianluca Scamacca proprio per affiancare Zlatan nella prossima stagione. Cioè: non 'e' ma 'o', chiaramente. Sondaggio Chi ...Commenta per primo Dusanè il nome che scalda di più ilper l'attacco, ma la Fiorentina non farà sconti per il costo del suo cartellino fissato, secondo il Corriere della Sera , in non meno di 40 milioni di ...Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma ... FIORENTINA-ATALANTA (Domenica ore 20.45) Viola senza Ribery, Iachini sceglie Kouame vicino a Vlahovic con Amrabat e Borja Valero che si giocano il posto a metà campo ...La redazione di MilanNews.it ha contattato Claudio Onofri. Con l'ex giocatore abbiamo parlato del lavoro di mister Pioli, di alcuni giocatori in rosa e di quelli che potrebbero ...