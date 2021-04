Le vittime “invisibili” del Coronavirus: tutte le malattie dimenticate e sottovalutate (Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), le vittime della pandemia non sono da ricondurre solamente al Coronavirus. Difatti moltissime persone sono colpite da infarti, ictus e tumori non hanno possibilità di curarsi in quanto la sanità è arrivata al livello massimo di saturazione. Le “altre” malattia Ogni anno, 19 milioni di persone si ammalano di cancro, 15 milioni vengono colpite da un ictus e 18 milioni da malattie cardiovascolari. Considerando che le vittime certificate di Coronavirus nel mondo arrivano a 3 milioni, se si sommano le persone che non hanno ricevuto le adeguate cure o un ritardo nella diagnosi, il numero sale vertiginosamente a 9 milioni di vittime. Il caso trapianti I trapianti di organi, ad esempio, sono 200mila ogni anno, in tempi normali. Oggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ledella pandemia non sono da ricondurre solamente al. Difatti moltissime persone sono colpite da infarti, ictus e tumori non hanno possibilità di curarsi in quanto la sanità è arrivata al livello massimo di saturazione. Le “altre” malattia Ogni anno, 19 milioni di persone si ammalano di cancro, 15 milioni vengono colpite da un ictus e 18 milioni dacardiovascolari. Considerando che lecertificate dinel mondo arrivano a 3 milioni, se si sommano le persone che non hanno ricevuto le adeguate cure o un ritardo nella diagnosi, il numero sale vertiginosamente a 9 milioni di. Il caso trapianti I trapianti di organi, ad esempio, sono 200mila ogni anno, in tempi normali. Oggi ...

