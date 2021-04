Industria musicale infuriata: "In 16.000 all'Olimpico per Europei e concerti con 1.000 persone" (Di mercoledì 14 aprile 2021) "È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest'estate eventi musicali con mille o poco più persone all'... Leggi su spettacoli.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) "È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest'estate eventi musicali con mille o poco piùall'...

Advertising

FIMI_IT : Il governo approva la presenza di 16.000 persone all'Olimpico per #Euro2020, ma la capienza per i concerti si ferma… - CinnyCinzia : RT @FIMI_IT: Il governo approva la presenza di 16.000 persone all'Olimpico per #Euro2020, ma la capienza per i concerti si ferma a 1000: un… - 17cho_co : RT @jnkyjm: kmedia ha riferito che #BTS sono nelle ultime fasi di preparazione del loro nuovo album. secondo lo staff dell’industria music… - riccardo_71 : RT @Radio1Rai: ??'Se è possibile accedere allo stadio con 16 mila persone per il calcio deve esserlo anche per un concerto”. Lo afferma Enzo… - Radio1Rai : ??'Se è possibile accedere allo stadio con 16 mila persone per il calcio deve esserlo anche per un concerto”. Lo aff… -