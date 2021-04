I numeri in chiaro, Pregliasco: «Le riaperture vanno fatte, ma ci sarà un prezzo da pagare» – Il video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute del 14 aprile resta ancora elevato il numero di decessi giornalieri: sono 469 i morti, in Italia, a causa del Coronavirus. I nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, sono stati 16.168. Attualmente, ci sono 514.660 persone con un’infezione in corso. «Siamo, di fatto, in un plateau che si protrae da un po’ di tempo. C’è una tendenza al miglioramento, ma con valori molto altalenanti perché abbiamo delle variazioni molto forti nel numero di tamponi somministrati». Così Fabrizio Pregliasco inquadra la fase pandemica che sta attraversando l’Italia. La critica allo screening Il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano lamenta il fatto che l’instabilità del numero dei tamponi somministrati giornalmente ha comportato la perdita «non solo della tracciamento, ma della contezza reale della casistica. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute del 14 aprile resta ancora elevato il numero di decessi giornalieri: sono 469 i morti, in Italia, a causa del Coronavirus. I nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, sono stati 16.168. Attualmente, ci sono 514.660 persone con un’infezione in corso. «Siamo, di fatto, in un plateau che si protrae da un po’ di tempo. C’è una tendenza al miglioramento, ma con valori molto altalenanti perché abbiamo delle variazioni molto forti nel numero di tamponi somministrati». Così Fabrizioinquadra la fase pandemica che sta attraversando l’Italia. La critica allo screening Il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano lamenta il fatto che l’instabilità del numero dei tamponi somministrati giornalmente ha comportato la perdita «non solo della tracciamento, ma della contezza reale della casistica. ...

Ultime Notizie dalla rete : numeri chiaro I lavoratori dello spettacolo occupano un teatro di Roma ...questo lavoro abbiamo avuto la possibilità di censire un mondo di cui non si conoscevano i numeri. ...finito un'indagine conoscitiva e la renderà nota la prossima settimana e darà un quadro più chiaro ...

Ricoveri in calo negli ospedali piemontesi: in una settimana - 54 in terapia intensiva, - 356 nei reparti ordinari E' chiaro però che i numeri attuali restano comunque ancora molto alti, rispetto a quelli registrati tra gennaio e febbraio. E' necessario, dunque, continuare a rispettare tutte le norme vigenti ...

L'ex direttore di Aifa Pani: "Dopo un anno di pandemia serve discontinuità" L'insegnante alla University of Miami: "Italia primo Paese al mondo per morti da Covid-19 in percentuale alla popolazione. Ma i giovani saltano la fila e rubano una dose di vaccino ai più anziani" ...

Covid, un’app monitora l’andamento della pandemia (e fa previsioni) Unendo i dati di 188 Paesi (contagi, decessi) alle ricerche online relative ai sintomi, si possono ottenere informazioni utili: le «query» sembrano precedere le ondate ...

