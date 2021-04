Grave infortunio sul lavoro a Casirate, arriva l’elisoccorso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grave infortunio sul lavoro a Casirate d’Adda, nella Bassa Bergamasca. Ancora sommarie le informazioni su quanto successo in via delle Industrie, poco prima di mezzogiorno. Per ora, si sa che un uomo di 58 anni è stato soccorso in codice rosso e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elicottero del 118. Secondo le primissime informazioni, pare sia stato travolto da un muletto, ma sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenute anche l’automedica e l’ambulanza, oltre ai tecnici dell’Ats e ai Carabinieri della Compagnia di Treviglio per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Seguono aggiornamenti Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021)suld’Adda, nella Bassa Bergamasca. Ancora sommarie le informazioni su quanto successo in via delle Industrie, poco prima di mezzogiorno. Per ora, si sa che un uomo di 58 anni è stato soccorso in codice rosso e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elicottero del 118. Secondo le primissime informazioni, pare sia stato travolto da un muletto, ma sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenute anche l’automedica e l’ambulanza, oltre ai tecnici dell’Ats e ai Carabinieri della Compagnia di Treviglio per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Seguono aggiornamenti

